Vodafone lança comunicações por satélite para garantir rede quando faltar a luz

A Vodafone promete lançar ligação móvel por satélite até ao final do próximo ano. O projeto permitirá manter as ligações em cenário de crise, em todas as regiões.

Num comunicado enviado às redações, a operadora de telecomunicações faz saber que quer lançar o serviço no território nacional, incluindo qualquer área à qual não chegue a cobertura terrestre. Se assim for, as comunicações serão mantidas em situação de emergência, como uma tempestade ou uma falha de eletricidade.

Tudo resulta de uma parceria entre a Vodafone Portugal e a Satellite Connect Europe (uma joint-venture da Vodafone e da AST SpaceMobile para comunicações de banda larga móvel por satélite). Juntas, preparam um serviço comercial de conectividade móvel por satélite.

Recorde-se que, a 28 de abril do ano passado, um apagão deixou boa parte do território nacional às escuras durante várias horas. Em grande parte do território nacional, perdeu-se a ligação nos telemóveis, em função das falhas ao nível da cobertura terrestre.

Mais tarde, em fevereiro e março, as tempestades que afetaram sobretudo a zona centro deixaram um sem número de pessoas sem ligação móvel durante várias semanas.

A tecnologia que a Vodafone está a preparar vai permitir "alternar entre as redes espaciais e terrestres para aceder a dados em banda larga, fazer chamadas e enviar SMS de forma simples", informa a empresa, através do documento.