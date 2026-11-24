O grupo fabricante de automóveis alemão Volkswagen e o sindicato da indústria metalúrgica e de eletrónica IG Metall começam hoje em Emden (Baixa Saxónia, noroeste da Alemanha) a negociar o novo acordo coletivo para 120.000 empregados na Alemanha.

O início das negociações com a Volkswagen vem acompanhado de protestos porque o IG Metall, que pede um aumento salarial de 5%, convocou uma manifestação com um comício em que vão participar o chefe da equipa negociadora do sindicato, Thorsten Gröger, e a presidente do comité de empresa da VW, Daniela Cavallo.

O grupo Volkswagen, que sofreu perdas líquidas atribuídas no terceiro trimestre de quase 4.650 milhões de euros, pede um congelamento salarial em 2027 e 2028, a eliminação de pagamentos extraordinários, bem como uma maior flexibilidade na jornada de trabalho na Alemanha.

O grupo inteiro, que além da marca VW tem outras como Skoda, Seat, Cupra, Audi e Porsche, enfrenta as depreciações na Porsche, a fraqueza na China (onde as vendas caíram 30%), os custos da reestruturação, as tarifas dos EUA e uma forte concorrência na Europa pela entrada das montadoras chinesas no mercado.

O prejuízo líquido atribuível até setembro foi de 2.074 milhões de euros, em comparação com o lucro de 3.523 milhões um ano antes.

No final de setembro, a Volkswagen rescindiu praticamente todas as regulamentações do acordo coletivo para mais de 120.000 funcionários em Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg e Zwickau.

No final de 2024, a Volkswagen concordou em eliminar 35.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030, mas agora adverte que a redução de empregos poderia ser de até 100.000 empregos e que poderia fechar quatro fábricas na Alemanha, as da VW em Emden, Hannover e Zwickau e a da Audi em Neckarsulm.

Segundo o sindicato IG Metall, que é o maior sindicato da Alemanha e tem sede em Frankfurt, a VW economizou cerca de 1.500 milhões de euros anuais graças à contribuição dos trabalhadores acordada na altura.

Mas a Volkswagen diz que as medidas acordadas em 2024 já não são suficientes perante as dificuldades que enfrenta.

O IG Metall considera que está perante um conflito duro e exaustivo, que deixará uma profunda marca no grupo.

As conversações continuarão no dia 15 de dezembro em Zwickau, no leste da Alemanha, e o período de paz laboral termina no dia 31 de dezembro.

Por isso, a partir de então, são possíveis greves na Volkswagen.

Há dias, o IG Metall convocou greves na indústria metalúrgica e eletrónica na Alemanha para pressionar as negociações do novo acordo coletivo do setor.

Até segunda-feira, 340.000 trabalhadores de mais de 240 empresas na Alemanha participaram nas greves, exigindo um aumento salarial de 5%.

Na segunda-feira participaram nas greves os empregados de empresas automobilísticas como a Opel, BMW, Mercedes-Benz e Thyssenkrupp Automotive.

Além disso, o IG Metall exige "a abertura de negociações vinculativas sobre a estabilidade laboral e a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas".

A presidente do IG Metall, Christiane Benner, disse na quarta-feira que "a força das greves fez com que os empregadores voltassem à mesa de negociações".

A próxima ronda de negociações do acordo coletivo para todo o setor terá lugar na quarta-feira em Mannheim (sudoeste).

Os trabalhadores esperam que na quarta-feira chegue uma proposta substancial que garanta maior segurança tanto dos seus rendimentos como dos seus postos de trabalho, segundo a negociadora do acordo.