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Volkswagen sobe mais de 6% na bolsa com aprovação do plano de reestruturação

A empresa, que detém marcas como a VW, a Seat, a Cupra, a Audi e a Porsche, vai cortar mais 50.000 postos de trabalho, o que perfaz um total de 100.000 postos de trabalho até 2030.
Fábrica da Volkswagen em Emen, no norte da Alemanha.
Fábrica da Volkswagen em Emen, no norte da Alemanha. Foto: AFP
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As ações da Volkswagen subiram mais de 6% na bolsa, depois de na quinta-feira o Conselho de Supervisão ter aprovado um plano de reestruturação que prevê a eliminação de aproximadamente 50.000 postos de trabalho até 2030.

As ações da Volkswagen dispararam 6,5%, para 81,32 euros, logo no início das negociações na Bolsa de Frankfurt.

A Volkswagen, que detém marcas como a VW, a Seat, a Cupra, a Audi e a Porsche, vai cortar mais 50.000 postos de trabalho, o que perfaz um total de 100.000 postos de trabalho até 2030.

O maior fabricante automóvel da Europa pretende reduzir para metade o número de modelos e poderá vender participações em algumas filiais, como o fabricante de camiões Traton.

Na quinta-feira, o Conselho de Supervisão da Volkswagen aprovou, por unanimidade, um plano de reestruturação que prevê a eliminação de aproximadamente 50.000 postos de trabalho em todo o mundo até final da década, o dobro do previsto num plano anterior. 

A maior fabricante automóvel da Europa já tinha anunciado a intenção de cortar 50.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030, principalmente na principal marca.

Um corte total de 100.000 postos de trabalho representaria aproximadamente 15% da força de trabalho do grupo. 

Fábrica da Volkswagen em Emen, no norte da Alemanha.
Volkswagen admite novas medidas de poupança perante cenário de corte de até 100 mil empregos
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