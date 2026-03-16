Volume de negócios da Opensoft sobe 20% em 2025 para recorde de dez milhões

O volume de negócios da tecnológica portuguesa Opensoft subiu 20% em 2025 para dez milhões de euros, atingindo o seu valor mais alto de sempre, informou esta segunda-feira, 16, a empresa em comunicado.

O crescimento refletiu-se também na dimensão da equipa, que aumentou mais de 15% face ao mesmo período homólogo.

“O desempenho de 2025 reflete o compromisso da nossa equipa com a excelência e a inovação, estamos preparados para continuar a crescer, a consolidar a nossa presença internacional e a desenvolver soluções cada vez mais avançadas que respondam às necessidades em constante evolução dos nossos clientes”, afirmou o presidente executivo da empresa, Rui Cruz, em comunicado.

A inovação tecnológica manteve-se um pilar central da empresa, com o departamento de I&D (investigação e desenvolvimento) a explorar novas tecnologias, incluindo ferramentas de Inteligência Artificial.

A empresa investiu em 2025 nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), tendo marcado presença na FIC em Cabo Verde, no âmbito da sua estratégia de expansão para os PALOP, que continuará a ser desenvolvida em 2026.