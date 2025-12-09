Volume de negócios do setor dos transportes rodoviários de mercadorias cresce 8% em 2024

O setor dos transportes rodoviários de mercadorias registou um aumento de 8% no volume de negócios em 2024, mantendo a tendência de crescimento observada desde 2021, segundo o Insight View da Iberinform. Apesar deste desempenho agregado, 46% das empresas do setor apresentam risco elevado de incumprimento.A atividade mostra forte concentração geográfica, com Lisboa a acolher 23% das empresas, seguida pelo Porto (16%), Leiria (8%), Santarém (7%) e Braga (6%). Cerca de 40% das empresas estão espalhadas pelo resto do país.Em termos de dinamismo empresarial, 25% das companhias têm menos de cinco anos — 10% foram constituídas no último ano — enquanto 27% têm entre 16 e 25 anos e 21% operam há mais de 25 anos. O tecido empresarial é dominado por micro e pequenas empresas (98% do total: 78% micro e 20% pequenas), mas as médias e grandes empresas, embora em número reduzido, concentram mais de 61% do volume de negócios do sector.Nos aspetos financeiros, há sinais de melhoria na gestão de tesouraria, visto que os prazos médios de pagamento a fornecedores reduziram‑se de 78 para 73 dias em 2024, enquanto que os prazos médios de recebimento de clientes encurtaram‑se de 90 para 85 dias, aproximando prazos e aliviando tensões de liquidez.O quadro descrito no estudo combina crescimento de atividade com fragilidades estruturais, que podem condicionar a resiliência do setor perante choques económicos ou aumentos de custos operacionais..‘Uber dos camiões’ chinesa pode revolucionar transporte de mercadorias