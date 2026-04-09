Volume de negócios na indústria recua 4,8% em fevereiro

O volume de negócios da indústria caiu 4,8% em fevereiro face ao mesmo mês do ano anterior, agravando a perda registada em janeiro (−1,9%), anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 9.

A procura doméstica industrial registou uma queda homóloga de 2,8% em fevereiro (era −0,8% em janeiro).

Já as exportações sofreram um abrandamento mais acentuado, com as vendas para o exterior a contrair 8,2% (contra −3,7% no mês anterior).

A diminuição das vendas externas reduziu o índice global em 3,1 pontos percentuais, enquanto o mercado nacional retirou 1,8 pontos percentuais ao agregado.

Os ramos da energia e dos bens intermédios foram os que mais pressionaram o resultado, com recuos de 11,1% e 6,5%, correspondendo a contributos de −2,3 p.p. e −2,2 p.p., respetivamente.

Na comparação mensal, o índice caiu 0,4% em fevereiro, depois de uma redução de 3% em janeiro.

O emprego na indústria registou uma ligeira queda homóloga de 0,2% em fevereiro, enquanto as remunerações subiram 5,1%.