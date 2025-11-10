Volume de negócios na indústria sobe 1,1% no 3.º trimestre

As vendas na indústria aumentaram 1,1% no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2024, após uma diminuição de 1,1% no trimestre anterior, avançou esta segunda-feira, 10, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Em setembro, o Índice de Volume de Negócios na Indústria registou um crescimento nominal de 0,6%, face ao mesmo mês de 2024, após uma subida homóloga de 0,4% em agosto.Excluindo o agrupamento da energia, o volume de negócios apresentou, em setembro, um crescimento de 0,5%, que compara com 2,5% no mês anterior.O índice de vendas com destino ao mercado nacional desacelerou 0,8 pontos percentuais naquele mês, para um crescimento de 1,1%, enquanto as vendas para o mercado externo diminuíram 0,1%.O emprego e as remunerações na indústria registaram variações homólogas de -0,2% e 4,5% em setembro, face a -0,1% e 4,6% no mês anterior. .Indústria transformadora da zona euro acelera em outubro, mas encomendas estagnam