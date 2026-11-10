Volume de negócios nos serviços aumenta 4,2% no 3.º trimestre

O índice de volume de negócios nos serviços aumentou 4,2% no terceiro trimestre, em termos homólogos, embora, em termos reais, a variação homóloga do índice se tenha fixado em -0,4%, divulgou esta terça-feira o INE.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), entre julho e setembro, o volume de negócios nos serviços aumentou 4,2% em termos homólogos (4,6% no trimestre anterior).

Em termos reais, a variação homóloga do índice situou-se em -0,4%, após ter sido nula no trimestre anterior.

Apenas em setembro, o índice de volume de negócios nos serviços subiu 4,0% face ao mesmo mês de 2025, mas desacelerou 1,6 pontos percentuais relativamente a agosto.

Em termos reais, o índice deflacionado caiu 0,7%, invertendo o crescimento de 1,3% observado em agosto.

Já o índice nominal, não ajustado dos efeitos de sazonalidade e de calendário, registou uma variação homóloga de 3,6% (1,6 pontos percentuais inferior à observada no mês precedente).

Os dados do INE indicam ainda que a taxa de variação mensal do índice nominal contraiu 1,6% em setembro, após ter aumentado 1,7% em agosto.

No mês em análise, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustados de efeitos de calendário, apresentaram variações homólogas de -0,1%, 5,5% e -0,3%, respetivamente (1,4%, 6,7% e 0,5% em agosto).

Numa análise por secções, o instituto estatístico detalha que, em setembro, o setor dos "transportes e armazenagem" destacou-se com o contributo mais significativo (2,4 pontos percentuais) para o resultado agregado, refletindo um crescimento homólogo de 9,4%.

As "atividades administrativas e dos serviços de apoio" passaram de uma variação de 5,1% em agosto, para 3,3% no mês em análise, sendo a segunda secção com maior influência no total (contributo de 0,6 pontos percentuais).

Por sua vez, as "atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares" contribuíram com 0,5 pontos percentuais, refletindo um crescimento homólogo de 3,8%.

Já as "atividades imobiliárias" cresceram 7,5% em setembro (8,0% em abril), contribuindo com 0,4 pontos percentuais para o valor agregado.

As "atividades de informação e comunicação" registaram um contributo de 0,3 pontos percentuais, refletindo um crescimento homólogo de 1,7%.

Em sentido inverso, o "alojamento, restauração e similares" apresentou uma variação homóloga negativa pelo terceiro mês consecutivo (-1,4% em setembro), contribuindo com -0,3 pontos para o índice agregado.