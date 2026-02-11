Volume de negócios nos serviços sobe 3,7% em 2025, abaixo dos 4,8% de 2024

O volume de negócios do setor dos serviços cresceu 3,7% em 2025, desacelerando face aos 4,8% registados no ano anterior, revelou esta quarta-feira, 11, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ao longo do ano passado, o índice de emprego no sector avançou, em média anual, 3,4%, enquanto as remunerações aumentaram 9,5%. Ambos os indicadores ficaram abaixo das taxas observadas em 2024 — 4,8% no emprego e 11% nas remunerações.

No quarto trimestre de 2025, o índice agregado dos serviços cresceu 3,1% em termos homólogos.

Em dezembro, o índice de volume de negócios apresentou uma variação homóloga nominal de 3,4%, acelerando 1,8 pontos percentuais (p.p.) face a novembro. O índice nominal não ajustado — sem correções de sazonalidade ou calendário — registou um aumento homólogo de 2,2% em dezembro, mais 0,7 p.p. que no mês anterior.

O INE destaca o setor dos transportes e armazenagem como o principal contributo para a variação homóloga do índice total em dezembro, com 1,0 p.p., resultado de um crescimento de 3,8% — uma aceleração de 1,2 p.p. face a novembro.