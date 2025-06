Volume de negócios do setor empresarial português cresce 22,5% em 2022

No global do país, o setor empresarial contava com 1.453.728 empresas em atividade, traduzindo-se num aumento de 7,0% face a 2021, entre as quais 65,8% eram individuais e 34,2% sociedades. Por composição, as empresas individuais cresceram 8,4% e as sociedades 4,2% em 2022, acelerando face aos respetivos 2,8% e 4,0% em 2021.