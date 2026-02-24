Volume de transações da Remax sobe 21,7% em 2025 para 8,7 mil milhões de euros

A Remax Portugal encerrou 2025 com um volume de preços na ordem dos 8,7 mil milhões de euros, um aumento de 21,7% face a 2024, e registou igualmente um crescimento de 7,7% no número de transações realizadas, divulgou a rede imobiliária em comunicado esta terça-feira, 24. Dezembro destacou‑se como o mês de melhor desempenho ao longo do ano.

Os compradores portugueses mantiveram‑se como a maioria clara das operações, representando 78,3% das transações, quer em compras quer em arrendamentos. Entre os investidores estrangeiros que trabalharam com a rede Remax em 2025 houve 114 nacionalidades, mais seis do que no ano anterior. Os brasileiros foram o principal mercado externo, com uma participação de 7% do volume total, seguidos por angolanos (1,7%), norte‑americanos (1,5%), franceses e ucranianos (0,9% cada).

Por concelho, Lisboa liderou o ranking por peso nas transações, com 9,9% do total nacional, seguida de Sintra (5,6%) e Cascais (2,8%). No Norte, Porto e Vila Nova de Gaia destacaram‑se, ambos com 2,7%. Oeiras, Loures, Amadora, Almada e Braga completam o top‑10. Sete dos dez concelhos mais transacionados pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML), que em conjunto representou mais de um terço (35%) das operações intermedidas pela imobiliária em 2025.

Os apartamentos e as moradias continuaram a dominar o portefólio negociado, representando 47,1% e 29,5% das vendas, respetivamente. Entre os apartamentos, os T2 foram os mais procurados (43,1%), seguidos dos T3 (33,2%) e dos T1 (15,8%). O peso relativo dos apartamentos caiu cerca de quatro pontos face a 2024, enquanto terrenos (10,7%) e outros segmentos — incluindo armazéns, escritórios e prédios — ganharam importância. Lojas corresponderam a 2,5% das operações e quintas a 1,1%, esclarece a imobiliária no mesmo documento.

A Remax salienta ainda o reforço a equipa comercial, que passou de 10.818 profissionais ativos em 2024 para 11.350 em 2025, num universo total de consultores que já ultrapassa as 12 mil pessoas. O número de agências também cresceu, de 412 para 422 (+2,4%), consolidando a presença da marca em todo o território nacional.

Manuel Alvarez, presidente da Remax Portugal, qualificou 2025 como um ano de consolidação, marcado por um crescimento sustentado num contexto de recuperação gradual do poder de compra das famílias, favorecido pela descida das taxas de juro. Alvarez aponta "a escassez de oferta, sobretudo nos segmentos intermédios", que "continuou a limitar o potencial do mercado". Ainda assim, "registámos uma maior participação de jovens compradores, sinal claro de confiança no futuro e de renovação da procura", sublinha.

Para 2026 a administração antecipa um "mercado em estabilização, com crescimento moderado. Não antecipamos uma aceleração significativa, mas também não identificamos sinais claros de correções estruturais", acrescenta Manuel Alvarez. A estratégia da rede continuará a combinar investimento em inovação — nomeadamente em ferramentas de inteligência artificial, automatização e plataformas internas de gestão de desempenho — com a aposta constante na formação e especialização dos consultores, sobretudo em nichos como o imobiliário de luxo e os empreendimentos.