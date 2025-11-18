Volume de vendas da Remax cresce 6,6% no terceiro trimestre

A Remax mediou mais de 7.800 habitações entre julho e setembro, totalizando cerca de 2,29 mil milhões de euros em volume de preços, com um aumento de 6,6% no número de vendas e de 22,8% no valor transaccionado face ao mesmo período de 2024.Lisboa concentrou 31,2% das vendas da rede no trimestre, seguida do Porto (14%), Setúbal (11,6%), Braga (7,6%) e Santarém (4,8%). Os portugueses representaram 77% das transações, enquanto os brasileiros foram o segundo maior grupo de compradores e arrendatários (7,1%). Crescimentos significativos no número de negócios foram observados com clientes angolanos (+21,3%), norte‑americanos (+25,4%) e ucranianos (+17,7%). No total, a Remax mediou operações com clientes de 90 nacionalidades.Quanto ao tipo de habitação, os apartamentos representaram 67,3% das intermediações e as moradias 31,8%; palacetes, solares e quintas perfizeram cerca de 1% do total.A rede terminou o trimestre com 417 agências e 11.181 consultores e equipa comercial, acima dos 408 escritórios e 10.842 consultores do período homólogo. Beatriz Rubio, CEO da imobiliária no país afirma que “o terceiro trimestre de 2025 confirmou o crescimento sustentado da Remax Portugal em todos os indicadores de atividade”..Remax quer recrutar 400 agentes até final de junho