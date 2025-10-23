Volvo Cars passa de lucros a prejuízos de 238 milhões até setembro

A Volvo Cars passou de lucros de 1.244 milhões de euros para um prejuízo líquido de 238 milhões de euros (2.600 milhões de coroas) nos primeiros nove meses do ano, divulgou hoje a fabricante sueca de automóveis.O resultado, que contrasta com o lucro de 13,6 mil milhões de coroas suecas (1.244 milhões de euros) no mesmo período de 2024, foi marcado por uma provisão de 11.400 milhões de coroas (1.003 milhões de euros) realizada no último trimestre.Essa medida foi atribuída à perda de rentabilidade, às tarifas dos Estados Unidos e ao atraso no lançamento do novo modelo EX90.As vendas líquidas ascenderam a 263.000 milhões de coroas (24.063 milhões de euros), o que representa uma queda de 9%.O resultado líquido de exploração (ebit) passou de um lucro de 18.500 milhões de coroas (1.693 milhões de euros) para prejuízos de 1.600 milhões de coroas (146 milhões de euros).No terceiro trimestre, a Volvo Cars, controlada pela empresa automóvel chinesa Geely, obteve um lucro líquido de 4.500 milhões de coroas suecas (412 milhões de euros), um aumento de 4% em relação ao ano anterior.A empresa sueca atribuiu a melhoria ao efeito do plano de redução de custos introduzido no início do ano.No entanto, as vendas líquidas caíram 7%, para 7.905 milhões de euros.O ebit subiu 11% em relação ao ano anterior, 586 milhões de euros.A Volvo Cars vendeu 160.514 carros no terceiro trimestre, uma queda de 7%.A quota de carros 100% elétricos caiu de 25% para 22% do total.O presidente executivo da empresa, Håkan Samuelson, destacou o resultado positivo do terceiro trimestre do ano, apesar da redução do mercado de gama alta, da forte concorrência nos carros elétricos e dos efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos..Lucros da Volvo caem 37% para 2.258 milhões nos primeiros nove meses do ano