Volvo regista queda de 17% nos lucros para 770 milhões de euros até março

A Volvo, fabricante de camiões, autocarros e maquinaria pesada, registou lucros de 770 milhões de euros até março, uma diminuição homóloga de 17%, divulgou o grupo sueco, esta sexta-feira, 24, no seu portal.

Os resultados foram afetados por taxas aduaneiras dos Estados Unidos, que terão provocado um impacto líquido negativo de 92,5 milhões de euros, e pelos efeitos adversos da variação cambial.

As vendas recuaram 9%, totalizando 10,3 mil milhões de euros, enquanto o resultado operacional líquido caiu 19% para 988 milhões de euros.

Por segmentos, as encomendas de camiões — a principal divisão do grupo — aumentaram 14%, para 62.755 unidades, impulsionadas pela procura na Europa e nas Américas. Todavia, as entregas diminuíram 3%, para 47.504 veículos.

No comunicado, o presidente executivo do Grupo Volvo, Martin Lundstedt, afirma que a recente crise geopolítica e o conflito no Médio Oriente “não causaram grandes perturbações” à cadeia de abastecimento da empresa, mas alertou que continuarão a acompanhar de perto a situação para avaliar eventuais efeitos sobre a procura e a economia global.