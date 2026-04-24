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Volvo regista queda de 17% nos lucros para 770 milhões de euros até março

Os resultados foram afetados por taxas aduaneiras dos Estados Unidos, que terão provocado um impacto líquido negativo de 92,5 milhões de euros, e pelos efeitos adversos da variação cambial.
Volvo regista queda de 17% nos lucros para 770 milhões de euros até março
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A Volvo, fabricante de camiões, autocarros e maquinaria pesada, registou lucros de 770 milhões de euros até março, uma diminuição homóloga de 17%, divulgou o grupo sueco, esta sexta-feira, 24, no seu portal.

Os resultados foram afetados por taxas aduaneiras dos Estados Unidos, que terão provocado um impacto líquido negativo de 92,5 milhões de euros, e pelos efeitos adversos da variação cambial.

As vendas recuaram 9%, totalizando 10,3 mil milhões de euros, enquanto o resultado operacional líquido caiu 19% para 988 milhões de euros.

Por segmentos, as encomendas de camiões — a principal divisão do grupo — aumentaram 14%, para 62.755 unidades, impulsionadas pela procura na Europa e nas Américas. Todavia, as entregas diminuíram 3%, para 47.504 veículos.

No comunicado, o presidente executivo do Grupo Volvo, Martin Lundstedt, afirma que a recente crise geopolítica e o conflito no Médio Oriente “não causaram grandes perturbações” à cadeia de abastecimento da empresa, mas alertou que continuarão a acompanhar de perto a situação para avaliar eventuais efeitos sobre a procura e a economia global.

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