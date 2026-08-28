Voos comerciais na União Europeia crescem 3,8% em 2025

Os voos comerciais na União Europeia (UE) cresceram 3,8% em 2025, totalizando 6,9 milhões, comparativamente aos 6,7 milhões do ano anterior, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

Desde 2021, o número de voos tem mostrado uma tendência de alta, alcançando em 2025 um nível próximo ao de 2019, quando foram registados 7,0 milhões de voos antes da pandemia de Covid-19.

Os voos comerciais não regulares, incluindo voos charter e outros especiais, representaram 8,5% do total em 2025. Os meses de verão destacaram-se como os períodos com maior volume de voos não regulares, com junho registando 648.707 voos, julho 690.855 e agosto 693.046, correspondendo a 11,2%, 12,3% e 11,4% do total, respetivamente.

O aeroporto de Amesterdão/Schiphol, nos Países Baixos, liderou o ranking com 488 mil voos em 2025, seguido pelo aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, em França, com 476 mil voos, e Frankfurt/Main, na Alemanha, com 457 mil.

Nos dez aeroportos com o maior volume de voos comerciais, os valores mais altos de voos não regulares foram verificados em Atenas/Eleftherios Venizelos, na Grécia, com 5,2%, seguido por Adolfo Suárez Madrid-Barajas, em Espanha, que registou 4,8%, e Copenhaga/Kastrup, na Dinamarca, com 4,1%.