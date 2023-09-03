Wall Street English. Uma campanha sem pudores no Tinder

O Wall Street English, marca que disponibiliza cursos de inglês para adultos, adolescentes e empresas, através de uma combinação entre tecnologia e aulas presenciais com professores, arriscou uma nova campanha de comunicação na aplicação de encontros Tinder..A campanha foi criada especialmente para o período de verão e contou com a colaboração da agência A Equipa, especializada no desenvolvimento e gestão de marcas nas vertentes criativa e estratégica. .Sob o mote "Dá uma chance ao inglês", o esforço de comunicação pretende facilitar a aproximação entre pessoas de diferentes nacionalidades. Ao sugerir aos utilizadores que aprendam inglês, com a possibilidade de experimentarem um curso de forma gratuita e sem compromissos, o objetivo também é aumentar as suas hipóteses de fazer match na vida real..As mensagens variam, mas vão de frases que apelam também ao sentido de humor do público, tais como "Boa oralidade com qualquer nacionalidade?" ou "Livre para jornadas pouco católicas?". .Sobre esta campanha, o responsável de marketing da marca explica que a intenção foi "procurar novas formas de comunicar, que sejam inovadoras como o nosso método de ensino", diz Diogo Reis Pereira..O diretor de marketing do Wall Street English reforça ainda que, atualmente, o inglês, além de um requisito cada vez mais essencial "na vida profissional, mas também no plano pessoal", é igualmente uma forma de aproximar as pessoas..A aplicação de encontros, inicialmente popularizada nos Estados Unidos da América, já faz parte da vida de muitos portugueses com quem a entidade de formação em inglês se quer ligar. Esta foi a principal razão pela qual procurou explorar novos posicionamentos de comunicação, fugindo de plataformas mais comummente utilizadas pelas marcas para comunicar com os seus públicos, tais como o Google ou a Meta..Relativamente à oferta formativa disponibilizada pelo Wall Street English, são três as modalidades em cima da mesa: InSchool, com aulas presenciais, mas também o regime 100% remoto no qual as sessões ocorrem online, numa plataforma desenvolvida na pandemia..Por fim, o chamado InSchool Pro, no qual é possível alternar entre aulas presenciais e online, de acordo com a disponibilidade e preferência dos alunos. Os cursos para adolescentes foram uma novidade apresentada este ano, baseando-se no mesmo método de ensino, mas com conteúdos adaptados à faixa etária dos estudantes..Adicionalmente, está disponível uma oferta formativa dirigida às empresas com propostas personalizadas às necessidades específicas de cada cliente.