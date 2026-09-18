Warren Buffett deixa o cargo de chairman na Berkshire Hathaway

Warren Buffett vai deixar o cargo de "chairman emeritus" na Berkshire Hathaway, depois de 60 anos na liderança do grupo. Ainda assim, vai manter-se no board.

O empresário "vai permanecer como membro do quadro de diretores e vai continuar a oferecer o seu valioso julgamento e perspetiva", fez saber a Berkshire, através de um comunicado. Recorde-se que, até ao final início de 2026, Buffett era CEO no grupo, quando foi substituído por Greg Abel.

Agora com 96 anos, Warren Buffett volta a abandonar um cargo e será substituído pelo filho, Howard Buffett. Este último faz parte do conselho (board) da Hathaway desde 1993.