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Warren Buffett deixa o cargo de chairman na Berkshire Hathaway

O empresário deixou a posição de CEO no início de 2026. Agora, vai ser substituído pelo filho, Howard Buffett, no cargo que desempenhava há menos de um ano.
Warren Buffett deixa o cargo de chairman na Berkshire Hathaway
LARRY W. SMITH / EPA
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Warren Buffett vai deixar o cargo de "chairman emeritus" na Berkshire Hathaway, depois de 60 anos na liderança do grupo. Ainda assim, vai manter-se no board.

O empresário "vai permanecer como membro do quadro de diretores e vai continuar a oferecer o seu valioso julgamento e perspetiva", fez saber a Berkshire, através de um comunicado. Recorde-se que, até ao final início de 2026, Buffett era CEO no grupo, quando foi substituído por Greg Abel.

Agora com 96 anos, Warren Buffett volta a abandonar um cargo e será substituído pelo filho, Howard Buffett. Este último faz parte do conselho (board) da Hathaway desde 1993.

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