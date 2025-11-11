DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Web Summit: Evento tecnológico com recorde de 71.386 participantes de 157 países

A cimeira tecnológica, que arrancou em Portugal em 2016, começou na segunda-feira à noite em Lisboa e termina na quinta-feira.
Foto: Lukas Schulze / Web Summit / Sportsfile
A Web Summit regista um recorde de 71.386 participantes de 157 países, divulgou esta terça-feira, 11, a organização no seu 'site', adiantando que estão presentes 1.857 investidores de 86 países.

A cimeira tecnológica, que arrancou em Portugal em 2016, começou na segunda-feira à noite em Lisboa e termina na quinta-feira.

De acordo com a organização, "1.857 investidores de 86 países participarão no Web Summit 2025, um aumento de 74% face aos 1.066 do ano passado. Este é o maior número de participantes na história do evento".

Ao todo, 2.725 startups de 108 países estão presentes no evento, sendo que 40% têm mulheres na sua fundação.

