WhatsApp muda: utilizadores já podem escolher 'username'

O WhatsApp seguiu o caminho de outras redes sociais ao lançar disponibilizar os nomes de utilizador (username, em inglês). Desde segunda-feira, já é possível reservar um.

A nova funcionalidade vai estar ativa em breve e representa uma mudança significativa em matéria de privacidade. É que a obtenção de um nome de utilizador permitirá, a partir de um momento futuro, ocultar o número de telemóvel para outras pessoas ou negócios, aquando de um primeiro contacto.

A obtenção de um username será opcional, para todos os mais de três mil milhões de utilizadores espalhados pelo mundo.

Qual a mudança, na prática?

Para partilhar um contacto, deixará de ser necessário transmitir o número de telemóvel. O nome de utilizador vai substituí-lo, o que significará uma maior dose de privacidade, tornando mais difícil que o número seja integrado em esquemas fraudulentos, por exemplo.

Ainda para promover o aumento da privacidade, os utilizadores com nome de utilizador vão poder aderir a uma funcionalidade que permitirá criar uma "chave" que terá que ser inserida por qualquer pessoa que queira iniciar uma conversa com quem aderir.