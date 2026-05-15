WHP compra Marc Jacobs à LVMH e eleva vendas do grupo para cerca de 8,7 mil milhões

O grupo WHP Global, empresa norte‑americana de gestão de marcas, adquiriu a marca Marc Jacobs à LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton), conglomerado de luxo francês, numa operação que mantém o estilista Marc Jacobs como diretor criativo da casa que dá nome à marca.
O negócio foi anunciado em comunicado conjunto esta quinta‑feira.
Marc Jacobs agradeceu publicamente a Arnaud Lagardère “pelo apoio e confiança ao longo de 30 anos” e afirmou estar “entusiasmado com este novo capítulo”, garantindo a continuidade do seu papel criativo.
A LVMH, que detinha a maioria da marca desde 1997, descreveu‑a como um ativo ao qual proporcionou recursos e posicionamento global, gerando “alguns dos produtos mais icónicos e comercialmente bem‑sucedidos” do grupo. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.
WHP integra Marc Jacobs na sua divisão de moda de luxo, ao lado de marcas como Vera Wang, rag & bone e G‑STAR, reforçando a sua presença no segmento do vestuário premium.
Com esta aquisição, o grupo espera ultrapassar os 9,5 mil milhões de dólares — cerca de 8,7 mil milhões de euros — em vendas a retalho a nível mundial.
Paralelamente, a G‑III Apparel Group ficará com uma participação na propriedade da marca em conjunto com a WHP e assumirá a gestão de determinadas vertentes do negócio direto ao consumidor e do wholesale.
As partes indicam que a conclusão da operação deverá ficar concluída até final do ano.