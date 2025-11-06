DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

WiZink lança solução de pagamentos fracionados Aplazame em Portugal

A entidade bancária salienta que esta ferramenta permite que os consumidores realizem compras de forma imediata e flexível, ajudando também os comerciantes a aumentar as suas vendas.
WiZink lança solução de pagamentos fracionados Aplazame em Portugal
Publicado a

O WiZink acaba de lançar em Portugal a Aplazame, uma solução digital de pagamento em prestações do tipo “buy now pay later”.

Esta ferramenta, salienta a entidade bancária, permite que os consumidores realizem compras de forma imediata e flexível, ajudando também os comerciantes a aumentar as suas vendas.

Após o sucesso em Espanha, onde a Aplazame já conta com mais de 1.800 comerciantes e mais de um milhão de clientes, a empresa introduz agora esta solução no mercado português.

A Aplazame oferece aos consumidores a possibilidade de dividir o pagamento de compras que variam entre 200 e 6.000 euros, em prazos que vão de três a 36 meses, sem comissões de reembolso.

Inês Medina, country manager do WiZink em Portugal, afirma, citada em comunicado, que "o lançamento da Aplazame em Portugal reforça o compromisso estratégico do WiZink em disponibilizar soluções financeiras cada vez mais ajustadas às expectativas e necessidades reais dos consumidores".

Acrescenta que "tudo é pensado para que o consumidor tenha total controlo sobre a forma como gere as suas compras e o seu orçamento".

A mesma nota realça que a Aplazame destaca-se por combinar a solidez financeira do WiZink, um banco especializado em crédito ao consumo supervisionado pelo Banco de Portugal, com a agilidade de uma fintech.

“Esta solução é também muito atrativa para os comerciantes, uma vez que lhes permitirá aumentar o volume de vendas e a recorrência de compras”, explica Inês Medina.

image-fallback
WiZink diz-se "totalmente alheio" a atividades de phishing no mercado português
pagamentos
WiZink
Aplazame

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt