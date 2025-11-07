DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Wizz Air adia para 2033 a entrega de 88 aviões encomendados à Airbus

Este acordo revisto ajusta o calendário de entrega para se alinhar com uma trajetória de crescimento de capacidades mais sustentável e rentável”, indicou a companhia aérea num comunicado de imprensa.
Um Airbus A330 (como o da foto) voa, normalmente, a 875 km/h em velocidade cruzeiro.Igor Martins / Global Imagens
A companhia aérea húngara ‘low-cost’ Wizz Air anunciou esta sexta-feira, 7, que adiou para 2033 a entrega de 88 aeronaves encomendadas à Airbus e inicialmente previstas para 2030.

“Embora a carteira de encomendas restante da Wizz Air, que conta com 273 aeronaves no total, permaneça inalterada, este acordo revisto ajusta o calendário de entrega para se alinhar com uma trajetória de crescimento de capacidades mais sustentável e rentável”, indicou a companhia aérea num comunicado de imprensa.

Nos últimos meses, a companhia aérea ‘low cost’ anunciou a sua retirada de alguns mercados.

Em setembro, anunciou a sua retirada progressiva total da Áustria.

Alguns meses antes, em julho, anunciou a sua retirada dos Emirados Árabes Unidos, por falta de rentabilidade, invocando nomeadamente a instabilidade no Médio Oriente.

Neste acordo revisto com a Airbus, a composição da frota também foi alterada.

“A frota deverá ser inteiramente composta por modelos neo até 2029”, afirmou a Wizz Air.

A Wizz Air possui atualmente uma frota de 249 aeronaves Airbus, A320 e A321, de acordo com os números divulgados pela empresa.

Fundada em 2003, a Wizz Air é a sétima companhia aérea europeia em número de voos diários, atrás da Air France, mas à frente da British Airways, de acordo com números da agência de monitorização do tráfego aéreo Eurocontrol, datados do início de junho.

Airbus
Wizz Air

