Wizz Air adia para 2033 a entrega de 88 aviões encomendados à Airbus

A companhia aérea húngara 'low-cost' Wizz Air anunciou esta sexta-feira, 7, que adiou para 2033 a entrega de 88 aeronaves encomendadas à Airbus e inicialmente previstas para 2030."Embora a carteira de encomendas restante da Wizz Air, que conta com 273 aeronaves no total, permaneça inalterada, este acordo revisto ajusta o calendário de entrega para se alinhar com uma trajetória de crescimento de capacidades mais sustentável e rentável", indicou a companhia aérea num comunicado de imprensa.Nos últimos meses, a companhia aérea 'low cost' anunciou a sua retirada de alguns mercados.Em setembro, anunciou a sua retirada progressiva total da Áustria.Alguns meses antes, em julho, anunciou a sua retirada dos Emirados Árabes Unidos, por falta de rentabilidade, invocando nomeadamente a instabilidade no Médio Oriente.Neste acordo revisto com a Airbus, a composição da frota também foi alterada."A frota deverá ser inteiramente composta por modelos neo até 2029", afirmou a Wizz Air.A Wizz Air possui atualmente uma frota de 249 aeronaves Airbus, A320 e A321, de acordo com os números divulgados pela empresa.Fundada em 2003, a Wizz Air é a sétima companhia aérea europeia em número de voos diários, atrás da Air France, mas à frente da British Airways, de acordo com números da agência de monitorização do tráfego aéreo Eurocontrol, datados do início de junho.