Worten alvo de ciberataque que acedeu a dados de clientes e prestadores de serviços

A Worten foi alvo de um ataque informático que permitiu o acesso a dados de clientes e prestadores de serviços, confirmou à Lusa fonte oficial da empresa, acrescentando que já procedeu à correção da "vulnerabilidade explorada".

Numa nota enviada à agência Lusa, a empresa explicou que foi alvo de "um ato criminoso de acesso não autorizado a alguns dados de clientes e prestadores de serviços".

"Da extensa investigação e análise forense levada a cabo pelas equipas especializadas, e embora a investigação ainda esteja a decorrer, salienta-se que nenhuma informação foi alterada ou apagada, não foram acedidos dados de crédito ou financeiros, ou credenciais de acesso, nem o normal funcionamento dos sistemas foi afetado", pode ler-se.

A Worten sublinhou ainda que tomou "um conjunto de medidas adicionais para garantir a proteção e segurança de todos", como "a correção da vulnerabilidade explorada e reforço do controlo de acessos".

"Estamos em plena articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Polícia Judiciária", detalhou ainda.

A empresa realçou também que já "informou diretamente todos os clientes afetados", garantindo que vai continuar a prestar "todo o apoio e esclarecimentos necessários".

"Encontra-se igualmente em curso o processo de informação aos prestadores de serviços afetados", acrescentou.

"Na Worten a prioridade é a segurança dos dados pessoais e dos sistemas sob nossa responsabilidade, digam estes dados respeito a clientes, colaboradores ou fornecedores", pode ler-se ainda na mesma nota.