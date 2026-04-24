Xiaomi lança em maio novo SUV elétrico com autonomia superior a 700 quilómetros

A tecnológica chinesa Xiaomi anunciou esta sexta-feira, 24, que vai lançar em maio um SUV (utilitário desportivo) elétrico de alto desempenho YU7 GT, com uma potência próxima dos mil cavalos e autonomia superior a 700 quilómetros.

O fundador e conselheiro delegado da empresa, Lei Jun, afirmou, durante a apresentação no Salão Automóvel de Pequim, que o YU7 GT se posiciona no segmento dos veículos de alto rendimento, combinando "desempenho e capacidade para viagens de longa distância", em linha com o conceito Gran Turismo.

Segundo dados avançados pela empresa, o veículo vai contar com uma potência de 1.003 cavalos, uma velocidade máxima de 300 quilómetros por hora e uma autonomia de cerca de 705 quilómetros, medida segundo o padrão de homologação chinês CLTC.

Lei adiantou que o modelo foi desenvolvido com a participação do centro europeu de investigação e desenvolvimento da Xiaomi, sediado em Munique, e testado no circuito alemão de Nürburgring.

O responsável acrescentou que o YU7, o primeiro 'todo-o-terreno' da empresa, já superou as 230 mil unidades entregues nos primeiros 10 meses no mercado, posicionando-se entre os mais vendidos na sua categoria.

A empresa, que fez a estreia no setor automóvel em 2024 com o lançamento do modelo SU7, fixou como objetivo vender 550 mil veículos elétricos em 2026, o que representará um aumento de 34% relativamente ao ano anterior, e planeia iniciar a expansão no mercado europeu a partir de 2027.

Nos últimos anos, a Xiaomi tem acelerado a aposta no negócio dos automóveis elétricos, em paralelo com a atividade tradicional de eletrónica de consumo, num mercado chinês marcado por uma crescente concorrência entre fabricantes locais e pela pressão sobre os preços.