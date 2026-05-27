YouTube passa a detetar e etiquetar conteúdos criados com IA automaticamente

O YouTube passará a detetar e a identificar automaticamente os conteúdos criados por inteligência artificial (IA), informou hoje a empresa que pertence à Google, que até agora dependia dos criadores do conteúdo para etiquetar os vídeos.

“Se um criador não indicar se utilizou ou não IA, mas os nossos sistemas detetarem uma utilização significativa de IA realista, passaremos a aplicar automaticamente uma etiqueta”, indicou a empresa.

Perante o advento das ferramentas de inteligência artificial generativa, o YouTube tomou as primeiras medidas em 2024, solicitando aos criadores de conteúdos que declarassem quando utilizavam IA.

Com este novo sistema automatizado, os criadores terão sempre a possibilidade de contestar a rotulagem dos seus vídeos em caso de deteção errada, assegurou o YouTube.

Além disso, a plataforma indicou que esta classificação não influenciaria o seu algoritmo de recomendação.

Outras plataformas e redes sociais enfrentam o aumento massivo de conteúdos gerados por IA, por vezes difíceis de identificar devido aos rápidos progressos desta tecnologia.

No final de abril, a plataforma de ‘streaming’ de áudio Spotify apresentou um novo selo, “Verified by Spotify”, indicando que o artista ou a banda é provavelmente humano e não um avatar de inteligência artificial (IA).