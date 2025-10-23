Zome obtém resultados recorde com faturação de 38 milhões de euros no 3.º trimestre

A Zome, mediadora imobiliária 100% portuguesa, anunciou resultados recorde no final do 3.º trimestre de 2025, com um volume de negócios acumulado de 1,6 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 30,1% em comparação com o ano anterior. A faturação totalizou 38 milhões de euros, refletindo um crescimento de 40,7%.Até setembro de 2025, a Zome realizou 7.600 transações, um crescimento de 29,1%, e o valor médio de cada transação aumentou para 294.737 euros, um crescimento de 17,5%. Isso indica uma valorização dos ativos e a atração de segmentos de mercado com maior valor.Carlos Santos, CEO da Zome, destaca que "este desempenho excecional é sustentado por uma combinação de expansão estratégica, tecnologia inovadora e reforço da rede de consultores, que nos tem permitido captar novos clientes e fidelizar os atuais, consolidando a nossa posição de referência no mercado imobiliário nacional".Em outubro, a Zome já ultrapassou a faturação total de 40 milhões de euros registada em todo o ano de 2024, o que representa um crescimento de 34,5% face a 2023. A empresa reafirma o seu compromisso com uma estratégia de expansão, com planos para reforçar a sua presença em Braga, Felgueiras, Porto e Vila Real, além de abrir novos hubs em várias localidades do país nos próximos meses..Volume de negócios da imobiliária Zome superou os mil milhões de euros em 2022