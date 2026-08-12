Espanha espera 460 mil turistas estrangeiros para ver o eclipse

O país vizinho é considerado um dos melhores locais do continente europeu para se assistir ao eclipse total dessa quarta-feira, 12 de agosto. O ministro das Finanças de Espanha, Arcadi España, revelou, na passada segunda-feira, que espera uma afluência de cerca de 460 mil turistas estrangeiros ao país para assistir especificamente ao eclipse. Na Corunha, norte de Espanha, o preço das diárias nos hotéis disparou 135% em relação à média de 390 euros cobrada no ano passado. Em Maiorca, onde se espera que o eclipse seja visível à hora do pôr-do-sol, o incremento de preços foi na ordem dos 24%, avançou, esta quarta-feira, o jornal britânico The Guardian. Santiago de Compostela e Bilbao registaram aumentos no preço das noites entre os 34% e os 67%.

O alojamento nas vilas e aldeias que ficam no trajeto esperado do eclipse, bem como os observatórios improvisados montados por entusiastas locais, estão esgotados há meses, relata a imprensa. As autoridades espanholas estão, no entanto, preocupadas com o aumento do risco de incêndios, com a polícia a prever mais 1,5 milhões de viagens de carro do que o habitual na quarta-feira e a reforçar a sinalética exterior ao longo das várias autoestradas do país, pedindo ainda mais prudência nos comportamentos dos condutores.

Com as temperaturas a subir durante os próximos dias e o tempo seco a manter-se, a mais pequena faísca pode provocar incêndios florestais devastadores, enquanto o tráfego pode acabar por bloquear o acesso dos veículos de emergência caso surjam incêndios em zonas rurais. Recorde-se que só até julho deste ano já arderam mais de 141 mil hectares em Espanha, com os fogos a não dar tréguas numa altura em que as ondas de calor se sucedem na Europa.

As autoridades espanholas vão avançar com uma operação policial de grande envergadura e uma campanha de segurança, e contam mobilizar 35 000 agentes para ajudar a minimizar os riscos durante esta quarta-feira.

Virginia Barcones, secretária-geral para a proteção civil e emergências do Ministério do Interior espanhol, justificou a decisão: “Tivemos um verão extremamente difícil em Espanha, com mais uma série de grandes incêndios florestais. É por isso que temos de restringir qualquer tipo de atividade que possa gerar uma faísca”.

Mas a economia espanhola não será a única a beneficiar deste fenómeno que, mais de 100 anos depois, volta a encantar os europeus. Para além dos negócios que, em Portugal, avançaram durante os últimos dias à boleia do eclipse, também o norte da Europa embarca na vaga de crescimento. Na capital da Islândia, Reiquiavique, os preços dos quartos para esta quarta-feira são entre 100% e 140% mais altos do que no ano passado, mostram dados do Lighthouse Intelligence.

Na plataforma AirBnB, por exemplo, as propriedades islandesas foram alugadas por um preço 50% acima do que em igual período do ano passado – a totalidade do eclipse vai poder ser observada, em Reiquiavique, às 17h48, o que significa que estando o sol ainda alto (o pôr-do-sol é às 21h57), a capital islandesa oferece uma espécie de destino premium para acompanhar este acontecimento.