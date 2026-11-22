Aos 26 anos, e a recordar a infância, Rofina Saveca define-se como “uma destas crianças que desde cedo aprendeu de forma diferente”. A memória em questão remonta aos tempos de ensino primário, quando “não era por falta de vontade” que a aprendizagem da leitura demorava para engrenar. Rofina só conseguiu aprender a ler por volta dos 10 anos, quando estava na 4.ª classe, um equivalente ao 4.ª ano em Portugal, na sua escola em Maputo. “Apesar do esforço dos meus professores, e também dos meus pais, eu era uma das crianças que não conseguia entender a forma como era mediado o conhecimento dentro da sala de aulas”.

Anos depois, esta jovem professora - sim, está quase a concluir a sua formação - é a fundadora da Moz Student, uma plataforma digital, com mais de 12 mil utilizadores em Moçambique, para reforço escolar, que posiciona os estudantes no centro do processo de aprendizagem.

O percurso até aqui foi movido por um desejo. “À medida em que eu fui crescendo, quis ser essa professora que pudesse ajudar uma Rofina do futuro, que passasse pela mesma situação que eu. Queria perceber o porquê de eu não conseguir aprender, e não era só o meu caso. Quase metade da minha turma tinha as mesmas dificuldades, embora com diferentes causas”, conta a jovem.

A experiência de Rofina encontrou espaço para florescer dentro de um movimento que está a trazer jovens mulheres para o centro da decisão política em Moçambique, a Girlmove Academy. Este projeto social, fundado em 2013, fomenta as habilidades das girlmovers para as tornar líderes nas suas áreas de atuação profissional e promoverem uma real transformação na Educação do país. “Um dos desafios que também temos em algumas partes de Moçambique é a retenção escolar, porque as crianças não se sentem motivadas”, explica Júlia Chambe, de 25 anos, licenciada em teatro e que, assim como Rofina, integra a 11.ª turma da Girlmove Academy.

Esta turma está a aplicar um projeto que já traz resultados concretos, um programa de mentoria escolar para raparigas, em que alunas mais velhas são capacitadas para serem mentoras das mais novas, não apenas no âmbito das aprendizagens e conteúdos, mas a serem reais modelos de inspiração. Testado atualmente em 56 escolas na província de Sofala, o programa fez com que 94% das mentoras passassem de ano, 89% das mentoradas também, com um ganho de 13% nas habilidades de leitura destas mais novas. “Então são estes os resultados que nós levamos para o Ministério [da Educação] como prova de que isto está a funcionar, e é por isso que o Presidente da República reconheceu este programa como algo que tem de ser implementado em todo o país”, conta Shonyl Chemane, ex-girlmover e que agora é responsável pelo laboratório de inovação social do projeto.

O que estas jovens querem, afinal, não é apenas fazer a roda girar. É mostrar a força coletiva feminina em prol de mudanças sociais para todos. “Não somos espetadoras do caos, somos mulheres em movimento. Olham para Moçambique e veem o que? Mulheres que, mais do que assistir a um caos, se coloca em prontidão para que as coisas estejam mais estáveis e que, umas com as outras, vamos de mãos dadas para construir um Moçambique melhor”, afirma Júlia.