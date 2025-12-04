DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Estatuto Editorial e Ficha Técnica do Dinheiro Vivo

Conheça o Estatuto Editorial e a Ficha Técnica do Dinheiro Vivo, o jornal de economia do Global Media Group, que é distribuído como suplemento semanal do Diário de Notícias.
Dinheiro Vivo logo black
Dinheiro Vivo logo black
Publicado a

Ficha Técnica do Dinheiro Vivo

Diretor: Filipe Alves

Redação (Equipa de Economia do Diário de Notícias)

Nuno Vinha (diretor adjunto do DN), Margarida Vaqueiro Lopes (Editora Executiva do DN), Nuno Braga (Editor do DN), Carla Aguiar, Luís Reis Ribeiro, Rute Simão, Sónia Santos Pereira e Tomás Gonçalves Pereira

Fotografia (Equipa de Fotografia do Diário de Notícias)

Reinaldo Rodrigues (editor), Gerardo Santos, Paulo Spranger e Leonardo Negrão

Vídeo (Equipa de Vídeo do Diário de Notícias)

Inês Pedrosa e Rui Rodrigues

Redes Sociais

Carolina Lorena

Inovação e Novos Projetos

Sabina Estreia

Arte: Fernando Almeida, Filipa Rodrigues e Susana Gonçalves

Encarregado de Proteção de Dados / Data Protection Officer (DPO): Pedro Vilela

Direção de Tecnologia: Élio Cassol

Direção Comercial: Daniel Barata (diretor), Pedro de Almeida Lima (coordenador) e Raquel Baptista Lopes (coordenação digital)

Propriedade

Global Notícias Media Group, S.A.; Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almada.

Capital social: 9.309.016,95 euros.

NIPC: 502535369

Sede: R. Gonçalo Cristóvão, 195-219, 4049-011 PORTO

Filial: Rua Tomás da Fonseca, Torre E, 5.º piso, 1600-209 LISBOA

Detentores de 5% ou mais do capital da empresa

Páginas Civilizadas, Lda. - 41,51%

KNJ Global Holdings Limited - 29,35%

José Pedro Carvalho Reis Soeiro - 20,40%

Grandes Notícias, Lda. - 8,74%

Conselho de Administração

Luís Figueiredo Trindade (Presidente)

Kevin King Lun Ho

Victor Santos Menezes

António Mendes Ferreira

Editor: Global Notícias, Media Group, S.A.

DINHEIRO VIVO - ESTATUTO EDITORIAL

O DINHEIRO VIVO é um jornal digital diário de assuntos económicos, financeiros e empresariais. Respeitamos e verificamos sempre os factos. Separamos claramente o que são notícias do que é opinião e análise. Somos independentes de todos os poderes políticos, económicos, religiosos e funcionais. Somos independentes de todas as correntes políticas e de pensamento, formais ou informais. Rigor, objetividade e independência jornalísticas são as características permanentes que definem a informação do DINHEIRO VIVO em todas as plataformas em que se expressa e informa.

O DINHEIRO VIVO promove e cultiva o sentido crítico, o ceticismo e a inteligência dos seus jornalistas, analistas e colunistas. O Dinheiro Vivo é exigente com o trabalho informativo que desenvolve para poder sê-lo em relação aos poderes que escrutina, observa e noticia de perto.

O DINHEIRO VIVO rejeita simplificações editoriais.

O DINHEIRO VIVO informa com responsabilidade e com respeito pelo bom nome das pessoas, empresas, organizações, empresas e países, sem que isso afete a profundidade e seriedade da sua investigação jornalística.

O DINHEIRO VIVO defende a liberdade como condição fundamental para o desenvolvimento das sociedades e das economias.

O DINHEIRO VIVO acredita na iniciativa privada como força motriz e pedra basilar das democracias, das sociedades e das pessoas.

O DINHEIRO VIVO acredita num Estado que favorece e promove a concorrência justa e transparente entre pessoas e empresas através de leis e regulamentos claros e de um sistema de justiça equilibrado e veloz.

O DINHEIRO VIVO acredita num Estado regulador, mas também num Estado com funções sociais - que pode desenvolver direta ou indiretamente -, mas das quais não pode abdicar.

dinheiro vivo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt