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EUA obrigados a devolverem mais de 70 milhões de euros de tarifas ilegais

Medida contribuiu para a subida do défice dos Estados Unidos. Valor das devoluções de tarifas neste ano fiscal é 16 vezes superior ao registado no ano anterior.
Taxas sobre produtos importados têm sido usadas pela Administração de Donald Trump
Taxas sobre produtos importados têm sido usadas pela Administração de Donald TrumpEPA/ESHAWN THEW
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Os Estados Unidos foram obrigados a devolver mais de 70 milhões de euros em tarifas que cobrou às empresas e que foram, entretanto, consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal do país em fevereiro deste ano, noticiou o jornal The Guardian, citando dados orçamentais revelados esta segunda-feira.

Desde o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA que a política económica norte-americana fez uma viragem brusca para o protecionismo e estas taxas aduaneiras sobre bens importados foram um dos principais instrumentos defendidos pelo Presidente.

Desde o início do ano fiscal norte-americano em outubro, o governo federal já foi obrigado a devolver 71 mil milhões de euros em dinheiro cobrado e que, desde a decisão da justiça, teve de ser devolvido. Trata-se de um valor 16 vezes maior que o registado no ano fiscal anterior, ou seja, cerca de 4,3 mil milhões de euros.

Um representante do Departamento do Tesouro do Governo dos EUA confirmou mesmo que a subida a pique deste valor se deveu à decisão do Supremo de fevereiro, tendo as devoluções ocorrido entre o mês de maio e o passado mês de junho.

Muitas das tarifas foram e têm sido usadas por Trump como arma de arremesso contra inimigos diplomáticos do líder, por se oporem a objetivos económicos ou mesmo expansionistas da Casa Branca, tais como a vontade de anexar a Gronelândia, parte do Reino da Dinamarca.

Recentemente, a atenção do líder norte-americano virou-se para os impostos cobrados na União Europeia e no Reino Unido às empresas tecnológicas dos EUA.

“Que a presente declaração sirva para deixar claro que qualquer país que imponha tal imposto será imediatamente sujeito a uma tarifa de 100% sobre todas e quaisquer mercadorias enviadas para os Estados Unidos da América”, escreveu o presidente dos EUA na sua rede social Truth Social, sublinhando que esta tarifa iria revogar qualquer acordo que tivessem feito com outros países.

Atualmente e apesar de muitas taxas terem sido anuladas nos tribunais, os EUA impõem uma tarifa global de 10% a todos os países. Porém, como explicou o The Guardian, o pequeno impacto que as tarifas tiveram na redução do défice orçamental foi anulado pela sua devolução e o défice chegou mesmo a aumentar nos primeiros meses do ano fiscal, atingindo os 2%.

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