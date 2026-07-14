EUA obrigados a devolverem mais de 70 milhões de euros de tarifas ilegais

Os Estados Unidos foram obrigados a devolver mais de 70 milhões de euros em tarifas que cobrou às empresas e que foram, entretanto, consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal do país em fevereiro deste ano, noticiou o jornal The Guardian, citando dados orçamentais revelados esta segunda-feira.

Desde o regresso de Donald Trump à presidência dos EUA que a política económica norte-americana fez uma viragem brusca para o protecionismo e estas taxas aduaneiras sobre bens importados foram um dos principais instrumentos defendidos pelo Presidente.

Desde o início do ano fiscal norte-americano em outubro, o governo federal já foi obrigado a devolver 71 mil milhões de euros em dinheiro cobrado e que, desde a decisão da justiça, teve de ser devolvido. Trata-se de um valor 16 vezes maior que o registado no ano fiscal anterior, ou seja, cerca de 4,3 mil milhões de euros.

Um representante do Departamento do Tesouro do Governo dos EUA confirmou mesmo que a subida a pique deste valor se deveu à decisão do Supremo de fevereiro, tendo as devoluções ocorrido entre o mês de maio e o passado mês de junho.

Muitas das tarifas foram e têm sido usadas por Trump como arma de arremesso contra inimigos diplomáticos do líder, por se oporem a objetivos económicos ou mesmo expansionistas da Casa Branca, tais como a vontade de anexar a Gronelândia, parte do Reino da Dinamarca.

Recentemente, a atenção do líder norte-americano virou-se para os impostos cobrados na União Europeia e no Reino Unido às empresas tecnológicas dos EUA.

“Que a presente declaração sirva para deixar claro que qualquer país que imponha tal imposto será imediatamente sujeito a uma tarifa de 100% sobre todas e quaisquer mercadorias enviadas para os Estados Unidos da América”, escreveu o presidente dos EUA na sua rede social Truth Social, sublinhando que esta tarifa iria revogar qualquer acordo que tivessem feito com outros países.

Atualmente e apesar de muitas taxas terem sido anuladas nos tribunais, os EUA impõem uma tarifa global de 10% a todos os países. Porém, como explicou o The Guardian, o pequeno impacto que as tarifas tiveram na redução do défice orçamental foi anulado pela sua devolução e o défice chegou mesmo a aumentar nos primeiros meses do ano fiscal, atingindo os 2%.