Exportações chinesas de produtos de terras raras atingem máximo desde 2012

Um total de 7,34 toneladas terão passado pelas alfândegas chinesas em agosto, rumo a países estrangeiros. Em causa está um máximo desde que há registos.
As exportações chinesas de produtos de terras raras atingiram em agosto o maior volume desde que há registos, em 2012, após meses de tensão provocada pelas restrições impostas por Pequim à venda externa destes minerais estratégicos.

Segundo cálculos da agência de notícias financeiras Bloomberg, com base em dados das alfândegas chinesas, os envios ao exterior ascenderam a cerca de 7,34 toneladas no mês passado, o valor mais elevado da série histórica.

Entre os produtos contam-se ímanes de alto desempenho usados em bens de consumo e em aviões de combate.

Os números surgem na mesma semana em que Pequim e Washington realizaram em Madrid uma nova ronda de negociações comerciais, antecedendo a aguardada conversa telefónica entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Desde 02 de abril, no quadro da escalada tarifária com os EUA, Pequim passou a exigir licenças de exportação para sete dos 17 minerais do grupo das terras raras – samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio – e respetivos ímanes, alegando razões de segurança nacional.

A medida levou a uma queda acentuada das exportações, que só recuperaram após o acordo alcançado em junho, durante uma ronda negocial em Londres, no qual a China se comprometeu a agilizar a emissão de licenças.

Apesar da retoma, estes materiais – também essenciais para indústrias como a aeronáutica – permanecem no centro da disputa, devido ao risco de ruturas no fornecimento e à possibilidade de Washington aplicar novas tarifas caso não seja garantido o acesso às suas indústrias.

