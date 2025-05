Pedro Ribeiro Santos: "Ainda temos 30 milhões de euros para investir"

Por contraponto, verificou-se um decréscimo, de 41%, do montante angariado pelas startups portuguesas. A explicação, segundo Pedro Ribeiro Santos, está na diminuição da valorização das rondas levadas a cabo. "Em todas as fases de investimento, mas, sobretudo, nas fases mais avançadas", afirmou, acrescentando que isso deve-se à avaliação de risco e de retorno que é feita pelos investidores. "Sendo que o mercado e as preocupações de rentabilidade das empresas mudaram a reboque de tudo o que se passou com as taxas de juro e da inflação", apontou o partner da Armilar Venture Partners, acrescentando que não só as valorizações das novas rondas baixaram, como ficou mais difícil fazer novas obtenções de financiamento.