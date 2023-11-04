Apartool. Scaleup espanhola ganha escala com 1500 casas para expatriados

A Apartool, empresa de origem espanhola especializada em soluções de habitação para trabalhadores deslocados, está a ganhar força com a operação em Portugal, mercado por onde iniciou o seu processo de internacionalização. Este ano e até outubro já respondeu a perto de 670 pedidos de alojamento de grupos internacionais, um número que representa um crescimento da ordem dos 10% face a 2022, adianta Lara Mengatti, diretora da Apartool em Portugal. Com mais de 1500 casas disponíveis para arrendar no país por um prazo mínimo de 15 dias e até 12 meses, a scaleup (empresa com elevadas taxas de crescimento) tem intermediado a deslocação de trabalhadores de várias nacionalidades, com especial destaque para brasileiros, russos e ucranianos. O tempo médio de estadia é de 65 dias e as necessidades de habitação recaem sobretudo em Lisboa..Como explica Lara Mengatti, a Apartool serve de veículo entre as empresas e o mercado onde pretendem colocar temporariamente os trabalhadores. Se quiserem uma casa na Tanzânia e não existir nenhuma em carteira, a Apartool responsabiliza-se por encontrar o alojamento requerido. Também tem resposta para colaboradores que chegam com a família e até com animais de companhia. Em Portugal, o portefólio de habitações é constituído por diferentes produtos, desde apartamentos a colivings e moradias, espalhados por todo o território. Para integrar a oferta da Apartool, as casas têm de obedecer a determinados critérios. Estarem totalmente mobiladas, as despesas como água, luz e gás integrarem o valor do arrendamento e serviço de limpezas são alguns. "Têm de ter um padrão de qualidade. Nós fazemos sempre uma vistoria para nos certificarmos que estão dentro dos requisitos definidos pela Apartool", diz..A entrada em Portugal, que coincidiu com a pandemia de covid-19, visou dar uma resposta mais efetiva à procura de casas para os trabalhadores por parte de empresas espanholas, mas também iniciar o caminho da internacionalização num território com proximidade geográfica e cultural. Este ano, o negócio em terras lusas está a correr "melhor do que o planeado". Lara Mengatti admite que as vendas poderão quase dobrar face ao milhão de euros registado em 2022. E, por isso, tem agora em mãos a mais recente aposta de expansão da scaleup, o Dubai. Deste emirado, Lara Mengatti irá trabalhar todo o Médio Oriente, incluindo a Arábia Saudita..Atualmente, a Apartool tem presença física em Espanha (Barcelona), Portugal (Estoril), Itália (Milão) e Emirados Árabes Unidos (Dubai), mas está já a explorar "de forma tímida" o Reino Unido e a Alemanha. No entanto, a oferta da plataforma espanhola criada em 2015 estende-se a 85 países, num total de 120 mil habitações. No ano passado, as vendas totais da empresa atingiram os 7,5 milhões de euros, sendo que para o atual exercício a meta é chegar aos 15 milhões. "Desde o nascimento da Apartool que duplicamos ano após ano a faturação, mesmo na pandemia. E já falta muito pouco para atingir este ano os 15 milhões", sublinha Lara Mengatti..A Apartool estabeleceu agora o objetivo de liderar os mercados da Europa e Médio Oriente até 2025. Entretanto, ganhou a confiança de um conjunto de investidores e conseguiu fechar uma ronda de financiamento Série A, no valor de 5,5 milhões de euros, que lhe permitirá impulsionar o desenvolvimento tecnológico e responder aos desafios de crescimento internacional. O fundo europeu Roch Ventures liderou a ronda juntamente com a Barlon Capital, que tem o futebolista Lionel Messi entre os investidores.