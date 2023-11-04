DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Apartool. Scaleup espanhola ganha escala com 1500 casas para expatriados

Em Portugal, a empresa especializada em alojamento para trabalhadores deslocados já respondeu este ano a 670 pedidos de grupos internacionais. Brasil, Ucrânia e Rússia são as principais origens dos colaboradores.
A Apartool, empresa de origem espanhola especializada em soluções de habitação para trabalhadores deslocados, está a ganhar força com a operação em Portugal, mercado por onde iniciou o seu processo de internacionalização. Este ano e até outubro já respondeu a perto de 670 pedidos de alojamento de grupos internacionais, um número que representa um crescimento da ordem dos 10% face a 2022, adianta Lara Mengatti, diretora da Apartool em Portugal. Com mais de 1500 casas disponíveis para arrendar no país por um prazo mínimo de 15 dias e até 12 meses, a scaleup (empresa com elevadas taxas de crescimento) tem intermediado a deslocação de trabalhadores de várias nacionalidades, com especial destaque para brasileiros, russos e ucranianos. O tempo médio de estadia é de 65 dias e as necessidades de habitação recaem sobretudo em Lisboa.

Como explica Lara Mengatti, a Apartool serve de veículo entre as empresas e o mercado onde pretendem colocar temporariamente os trabalhadores. Se quiserem uma casa na Tanzânia e não existir nenhuma em carteira, a Apartool responsabiliza-se por encontrar o alojamento requerido. Também tem resposta para colaboradores que chegam com a família e até com animais de companhia. Em Portugal, o portefólio de habitações é constituído por diferentes produtos, desde apartamentos a colivings e moradias, espalhados por todo o território. Para integrar a oferta da Apartool, as casas têm de obedecer a determinados critérios. Estarem totalmente mobiladas, as despesas como água, luz e gás integrarem o valor do arrendamento e serviço de limpezas são alguns. "Têm de ter um padrão de qualidade. Nós fazemos sempre uma vistoria para nos certificarmos que estão dentro dos requisitos definidos pela Apartool", diz.

A entrada em Portugal, que coincidiu com a pandemia de covid-19, visou dar uma resposta mais efetiva à procura de casas para os trabalhadores por parte de empresas espanholas, mas também iniciar o caminho da internacionalização num território com proximidade geográfica e cultural. Este ano, o negócio em terras lusas está a correr "melhor do que o planeado". Lara Mengatti admite que as vendas poderão quase dobrar face ao milhão de euros registado em 2022. E, por isso, tem agora em mãos a mais recente aposta de expansão da scaleup, o Dubai. Deste emirado, Lara Mengatti irá trabalhar todo o Médio Oriente, incluindo a Arábia Saudita.

Atualmente, a Apartool tem presença física em Espanha (Barcelona), Portugal (Estoril), Itália (Milão) e Emirados Árabes Unidos (Dubai), mas está já a explorar "de forma tímida" o Reino Unido e a Alemanha. No entanto, a oferta da plataforma espanhola criada em 2015 estende-se a 85 países, num total de 120 mil habitações. No ano passado, as vendas totais da empresa atingiram os 7,5 milhões de euros, sendo que para o atual exercício a meta é chegar aos 15 milhões. "Desde o nascimento da Apartool que duplicamos ano após ano a faturação, mesmo na pandemia. E já falta muito pouco para atingir este ano os 15 milhões", sublinha Lara Mengatti.

A Apartool estabeleceu agora o objetivo de liderar os mercados da Europa e Médio Oriente até 2025. Entretanto, ganhou a confiança de um conjunto de investidores e conseguiu fechar uma ronda de financiamento Série A, no valor de 5,5 milhões de euros, que lhe permitirá impulsionar o desenvolvimento tecnológico e responder aos desafios de crescimento internacional. O fundo europeu Roch Ventures liderou a ronda juntamente com a Barlon Capital, que tem o futebolista Lionel Messi entre os investidores.

