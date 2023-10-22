DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Blackfriday.pt. "Somos o maior centro comercial efémero do país"

Plataforma reúne ofertas da Black Friday de lojas presentes em Portugal. Empresa suíça criou hub de tecnologia de marketing em Aveiro, um polo tech "escondido".
Faz parte da BRSL, fundada na Suíça em 2013 por Jérôme Amoudruz, e chegou a Portugal no ano passado. A plataforma blackfriday.pt prepara-se para o segundo ano de semana de Black Friday em terras lusas, que arranca no dia 24 de novembro, agora de forma mais consolidada. Mas a presença da BRSL em Portugal é mais forte do que a plataforma blackfriday. A empresa, especializada em soluções tecnológicas e de dados para apoiar marcas e retalhistas a impulsionar o comércio eletrónico, e cujas soluções estão em vários países, estabeleceu o seu hub de desenvolvimento de marketing tech em Aveiro. A blackfriday.pt é apenas "um dos projetos digitais que a nossa equipa técnica desenvolve, entre outros", explica Jèrôme Amoudruz ao Dinheiro Vivo.

A equipa é ainda pequena e inclui os portugueses Francisco Almeida (back-end developer), e João Limas (front-end developer), mas o objetivo é crescer. "É nossa ambição contratar, eventualmente, mais pessoas, uma vez que o mercado de e-commerce em Portugal representa quatro mil milhões de euros e o nosso objetivo é tornarmo-nos um ator principal desse mercado e, por isso, pretendemos desenvolver e mobilizar recursos para fortalecer a nossa equipa em Aveiro", adianta Amoudruz.

O fundador explica que escolheu aquela cidade para se instalar, "por ser um polo tecnológico "escondido", que recentemente teve um investimento em infraestruturas. A outra razão é porque o ecossistema é muito positivo e menos tenso do que em Lisboa ou Porto", sublinha.

Quanto a como nasceu a ideia de criar uma plataforma só para a Black Friday, o gestor explica: "Percebemos que era um evento de grande procura em toda a Europa, mas carecia de uma centralização eficiente de ofertas e descontos. Foi então que decidimos criar uma plataforma dedicada, destinada a ajudar os consumidores a economizar tempo e dinheiro, enquanto proporcionávamos aos comerciantes uma oportunidade para aumentar suas vendas num período crucial do ano."

No site estão 75 lojas, entre elas a Worten, Fnac, Decathlon, Apple, Vans, Zara Home, El Corte Inglés, etc., e o objetivo é atrair entre 200 e 300 mil consumidores durante uma semana. "Através da blackfriday.pt somos o maior centro comercial efémero do país. As marcas que anunciam as suas ofertas na blackfriday.pt podem aumentar a sua visibilidade online, chegando a um público mais vasto. Isso ajuda-as a atrair tráfego para os seus websites ou lojas online", destaca o líder da plataforma, que frisa que "a estratégia visa impulsionar o comércio local, ou seja, concentramos os nossos esforços na promoção de marcas que criam empregos dentro do país. Deliberadamente, não promovemos, por exemplo, a Amazon ou plataformas chinesas, pois o nosso objetivo é utilizar esse evento para apoiar o comércio nacional de cada país". A ambição é "ser uma alternativa aos gigantes GAFA [Google, Amazon, Facebook, Apple]", explica.

Aliás, essa terá sido mesmo uma das razões que os trouxe a Portugal. "A nossa entrada foi motivada por três razões: a primeira é que é um mercado onde as grandes plataformas de e-commerce não estão plenamente presentes, o que representa uma oportunidade para nós. A segunda, é que somos uma empresa com ADN de tecnologia e marketing de dados e, por último, as nossas análises mostraram um grande potencial no mercado de consumidores em Portugal."

