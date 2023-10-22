Blackfriday.pt. "Somos o maior centro comercial efémero do país"

Faz parte da BRSL, fundada na Suíça em 2013 por Jérôme Amoudruz, e chegou a Portugal no ano passado. A plataforma blackfriday.pt prepara-se para o segundo ano de semana de Black Friday em terras lusas, que arranca no dia 24 de novembro, agora de forma mais consolidada. Mas a presença da BRSL em Portugal é mais forte do que a plataforma blackfriday. A empresa, especializada em soluções tecnológicas e de dados para apoiar marcas e retalhistas a impulsionar o comércio eletrónico, e cujas soluções estão em vários países, estabeleceu o seu hub de desenvolvimento de marketing tech em Aveiro. A blackfriday.pt é apenas "um dos projetos digitais que a nossa equipa técnica desenvolve, entre outros", explica Jèrôme Amoudruz ao Dinheiro Vivo..A equipa é ainda pequena e inclui os portugueses Francisco Almeida (back-end developer), e João Limas (front-end developer), mas o objetivo é crescer. "É nossa ambição contratar, eventualmente, mais pessoas, uma vez que o mercado de e-commerce em Portugal representa quatro mil milhões de euros e o nosso objetivo é tornarmo-nos um ator principal desse mercado e, por isso, pretendemos desenvolver e mobilizar recursos para fortalecer a nossa equipa em Aveiro", adianta Amoudruz..O fundador explica que escolheu aquela cidade para se instalar, "por ser um polo tecnológico "escondido", que recentemente teve um investimento em infraestruturas. A outra razão é porque o ecossistema é muito positivo e menos tenso do que em Lisboa ou Porto", sublinha..Quanto a como nasceu a ideia de criar uma plataforma só para a Black Friday, o gestor explica: "Percebemos que era um evento de grande procura em toda a Europa, mas carecia de uma centralização eficiente de ofertas e descontos. Foi então que decidimos criar uma plataforma dedicada, destinada a ajudar os consumidores a economizar tempo e dinheiro, enquanto proporcionávamos aos comerciantes uma oportunidade para aumentar suas vendas num período crucial do ano.".No site estão 75 lojas, entre elas a Worten, Fnac, Decathlon, Apple, Vans, Zara Home, El Corte Inglés, etc., e o objetivo é atrair entre 200 e 300 mil consumidores durante uma semana. "Através da blackfriday.pt somos o maior centro comercial efémero do país. As marcas que anunciam as suas ofertas na blackfriday.pt podem aumentar a sua visibilidade online, chegando a um público mais vasto. Isso ajuda-as a atrair tráfego para os seus websites ou lojas online", destaca o líder da plataforma, que frisa que "a estratégia visa impulsionar o comércio local, ou seja, concentramos os nossos esforços na promoção de marcas que criam empregos dentro do país. Deliberadamente, não promovemos, por exemplo, a Amazon ou plataformas chinesas, pois o nosso objetivo é utilizar esse evento para apoiar o comércio nacional de cada país". A ambição é "ser uma alternativa aos gigantes GAFA [Google, Amazon, Facebook, Apple]", explica..Aliás, essa terá sido mesmo uma das razões que os trouxe a Portugal. "A nossa entrada foi motivada por três razões: a primeira é que é um mercado onde as grandes plataformas de e-commerce não estão plenamente presentes, o que representa uma oportunidade para nós. A segunda, é que somos uma empresa com ADN de tecnologia e marketing de dados e, por último, as nossas análises mostraram um grande potencial no mercado de consumidores em Portugal."