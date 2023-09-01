DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Bling Energy arrecada 1 milhão de euros para instalar 1 MWp de painéis solares em casas

Ronda de investimento contou com a participação de membros da família José de Mello e de Joaquim Sérvulo Rodrigues, presidente executivo e fundador da Armilar Venture Partners.
A startup portuguesa Bling Energy fechou uma ronda de investimento de um milhão de euros, para expandir as suas operações e instalar um Megawatt pico (MWp) em painéis solares residenciais em Portugal, anunciou na terça-feira, em comunicado.

A ronda de investimento contou com a participação de investidores como membros da família José de Mello e Joaquim Sérvulo Rodrigues, presidente executivo e fundador da Armilar Venture Partners.

"Com este reforço financeiro, a Bling Energy irá expandir as suas operações e instalar um Megawatt peak (MWp) em painéis solares residenciais em Portugal, democratizando assim o acesso à energia limpa", fornecendo um modelo de subscrição, ou seja, sem necessidade de investimento inicial por parte dos clientes, explicou.

A startup adiantou ainda que prevê triplicar a sua faturação até ao final de 2023.

