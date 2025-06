Bling Energy. Subscrição de painéis solares dá poupança de 70 euros na fatura da luz

"Para ter um impacto duradouro, a sustentabilidade tem de andar de mãos dadas com os benefícios económicos", destaca o fundador da Bling Energy, em conversa com o Dinheiro Vivo. E nesta que é a sua solução, garante, os proveitos são reais.

No caso de uma habitação unifamiliar suburbana com algum consumo energético (como ar condicionado ou aquecimento elétrico), por exemplo, a poupança pode chegar aos 70 euros numa fatura habitual de 150 euros. Quando somado o custo da subscrição da Bling (30 euros) à conta final, o montante economizado é de 40 euros - o que significa que, ao longo do ano, o cliente vai poupar cerca de três faturas de eletricidade.

Bernardo Fernandez revela que o principal desafio ao nível nacional é, numa primeira fase, demonstrar que o solar residencial funciona e gera poupanças interessantes ao final do mês: "Apenas 4% a 5% das casas em Portugal têm instalações solares, enquanto na Alemanha este número já ronda os 12%."