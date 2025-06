Web Summit. Brasileira Inspira vence concurso de startups

Kinderpedia e Cognimate foram as outras duas startups finalistas que, tal como a Inspira, já tinham subido esta manhã ao palco para o Pitch Final e para responderem às questões do júri, composto por Cristina Fonseca (Indico Partners), Juan Pablo (Yuno) e Rebecca Parsons (Thoughtworks). No voto do público, a vencedora foi a Kinderpedia, seguida da Inspira com 27%, e a Cognimate com 19%.