Bright Pixel lidera investimento de 18 milhões de euros na israelita Harmonya

A israelita Harmonya levantou 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) numa ronda de investimento Série A, tendo sido a Bright Pixel, veículo de investimento em tecnologia do grupo Sonae, a liderar a procura..Em comunicado, Francisco Nunes, principal da Bright Pixel, afirma o "entusiasmo" em apoiar o crescimento da Harmonya. " A plataforma inovadora da Harmonya posiciona a empresa como um player essencial para desbloquear o potencial inexplorado nestas indústrias, aproximando-as da forma como os consumidores percecionam e experienciam os produtos", considera o gestor..A Harmonya apresenta-se como uma fabricante de software focado no mercado de bens de grande consumo e retalho, que procura, através da Inteligência Artificial (IA), transformar o setor por via da leitura de dados dos produtos..A plataforma desenvolvida pela empresa israelita procura "permitir que os retalhistas acedam a dados e características granulares associados aos produtos que vendem". Isso possibilita aos retalhistas transitar de bases de dados predefinidas e estáticas, segundo o comunicado, para "ações alinhadas com as preferências dos consumidores, como por exemplo definir ofertas personalizadas e fazer emergir atributos dinâmicos e representativos das características do produto, tais como quando o consumo do produto é associado a um momento específico ou a um tipo de dieta"..No fundo, a Harmonya procura criar mecanismos que permitam responder rapidamente às preferências emergentes dos consumidores e obter previsões fiáveis da procura e criar experiências de compra personalizadas..O conhecimento profundo da Bright Pixel Capital sobre tecnologia de retalho e bens de consumo valida ainda mais o potencial transformador da plataforma da Harmonya", descreve Cem Kent, cofundador da Harmonya..A ronda de investimento da Harmonya contou, ainda, com a participação da Team8, bem como da Arc Investors, J Ventures, Silicon Road Ventures, Allen & Company, LiveRamp e Susa Ventures.