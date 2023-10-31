Britânica Eleos arrecada 750 mil dólares em ronda de investimento pre-seed

A Eleos, uma insurtech com sede no Reino Unido, acaba de garantir 750 mil dólares de investimento numa ronda pre-seed apoiada pelas empresas de capital de risco Indico Capital Partners, APX, Fuel Ventures e Magic Fund. Com este financiamento, a startup pretende tornar os seguros de vida e de proteção de rendimentos acessíveis a todos..O montante arrecadado vai permitir à Eleos lançar novos produtos "inovadores" na área dos seguros e estabelecer novas parcerias para "colmatar a lacuna de proteção" que existe no Reino Unido, de acordo com a informação divulgada em comunicado..Atualmente, a startup tem parcerias firmadas com fintechs como a Loqbox e a Updraft para incorporar seguros nos seus processos online. O facto de ter acesso aos dados destas empresas, permite à insurtech aumentar a consciencialização, acessibilidade e adoção de produtos de seguros essenciais.."A nossa missão é dar a todos estabilidade financeira que os possa guiar em segurança face a dificuldades inevitáveis, oferecendo apólices de seguro acessíveis", diz Kiruba Shankar Eswaran, CEO da Eleos. O responsável explica que, apenas em alguns meses, já foi possível fazer "grandes progressos" relativamente às metas estabelecidas e que, com a entrada de novos parceiros de investimento, esse progresso "será acelerado"..Já o managing general partner da Indico Capital Partners, Stephan Morais, é da opinião de que a digitalização dos seguros "ainda está nos seus primórdios", mas reitera confiança no investimento realizado na Eleos, que está a "inovar neste campo"..Lançada oficialmente em 2023, a Eleos foi fundada por uma equipa de empreendedores provenientes da Zaask, um mercado de serviços na Península Ibérica, e da Anorak, a primeira corretora digital de seguros de vida do Reino Unido. Atualmente, a insurtech já tem equipas a operar em Lisboa e Londres.