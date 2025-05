Depois de Hollywood Sound Particles quer conquistar os nossos auscultadores

A verba garantida serviu para abrir um escritório em Los Angeles, onde a startup tem alguém a tempo inteiro a fazer ligação com as necessidades do principal mercado recetor do trabalho da Sound Particles. Além disso, o capital angariado também serviu para reforçar as vendas da empresa no mercado asiático. "Permitiu também investir melhor e de forma mais interessante no som 3D para headphones", acrescenta.