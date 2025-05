Diogo Teixeira: Em 2024 é preciso investir onde há retorno

Com o ano quase a terminar, é tempo de fazer uma avaliação do negócio. A Beta-i Europa começou o ano com o objetivo de crescer 30%, atingindo os três milhões de euros de faturação. "Estamos perto", afirma Diogo Teixeira, que confessa não ter a certeza sobre se consegue atingir os valores definidos. De qualquer forma, "será sempre um ano de crescimento". No entanto, o CEO da Beta-i Europa lembra que muitas empresas, apesar de registarem taxas de crescimento, sofrem pressão no seu negócio pelo aumento dos custos.