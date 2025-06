Duall Studio. Atividade do estúdio criativo aumentou 120% em 2022

Foi em 2018 que Rui Guerra e Duarte Pires fundaram a Duall, representando a dualidade de valências de duas pessoas com visões e estilos distintos, mas com objetivos em comum - criar projetos e soluções inovadoras no digital. "Sentíamos que o que se fazia em Portugal estava ainda longe do que as empresas precisavam", começa por explicar o também diretor criativo.