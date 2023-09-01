EDP procura startups inovadoras para acelerar o futuro das redes elétricas

O programa Energy Starter da EDP está de volta para encontrar as startups e tecnológicas de rápido crescimento (scaleups) do mundo inteiro que tenham as soluções mais disruptivas para acelerar o desenvolvimento de três áreas estratégicas no futuro da energia: redes, renováveis e hidrogénio verde e mobilidade e soluções para clientes..As candidaturas para o primeiro módulo da 8ª edição do programa de inovação colaborativa da EDP já estão abertas e decorrem até 24 de setembro. Para concorrer, basta apresentar o seu projeto através do site do Energy Starter..Após o período de avaliação, que inclui um pitch online, as empresas selecionadas no primeiro módulo irão participar num bootcamp que terá lugar em Santander, Espanha, entre 28 e 30 de novembro. Durante estes dias, os participantes terão oportunidade de apresentar as suas ideias e de discuti-las com especialistas da EDP, provenientes de diferentes unidades de negócio e geografias, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de projetos-piloto e negócios..As startups terão também contacto com mentores e de especialistas que, além de apoiarem o desenvolvimento de testes em conjunto com a EDP, darão feedback para aperfeiçoar produtos e serviços. Adicionalmente, terão acesso a potenciais apoios financeiros, à experiência e networking da EDP Ventures..Nesta fase, a EDP está à procura de empresas e soluções que contribuam para renovar as redes e a distribuição de energia, desde a produção até ao consumidor final. Através de parcerias com startups e scaleups, não só se pretende introduzir inovação nas infraestruturas existentes, mas também explorar novas vias de crescimento..Os projetos em competição devem procurar responder a seis principais desafios nas áreas de gestão da vegetação, gestão de ativos, flexibilidade da rede, segurança e saúde, impacto ambiental e client journey 2.0..O programa fecha com um evento global onde as soluções desenvolvidas nos diferentes módulos e os múltiplos desafios gerados serão partilhados com o ecossistema de inovação..Ao longo das últimas sete edições do Energy Starter, a EDP selecionou 183 startups de 27 países distintos, desenvolvendo em conjunto 70 projetos-piloto e 27 rollouts - integração de um novo produto ou serviço no mercado -, que já começaram a remodelar o panorama energético, num conjunto de programas que envolveram um investimento total de 23 milhões de euros..As redes elétricas são uma área de crescimento estratégico para a EDP, que prevê um investimento global de cerca de 4 mil milhões de euros, representando 15% do investimento bruto total de 25 mil milhões de euros, entre 2023 e 2026, de acordo com o último plano de negócios.