Entrepreneurship Awards tem seis prémios e mais de 20 mil euros para atribuir a startups

O Hub Criativo do Beato, no edifício da antiga Fábrica do Pão, irá acolher a cerimónia, que tem como principais parceiros o Google for Startups e a CCA Law Firm . Além destes, o evento conta também como parceiros de categoria com a Webhelp, a HubSpot e a Casa do Impacto - o hub de empreendedorismo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.