António Dias Martins. "Espero que haja mais condições de investimento para startups na segunda metade de 2024"

Em quatro aspetos muito relevantes que se baseiam, uma vez mais, no mesmo enquadramento legal: redução da taxa de IRC para 12,5% para as startups; manutenção e adequação do regime de Residentes Não Habituais (RNH) para trabalhadores de startups (este programa é um grande argumento para atrair empreendedores e talento e retê-los no país por um período alargado, apesar de estar a ser "desativado" de forma faseada para outros beneficiários); majoração do programa Avançar, do IEFP, para os colaboradores das startups; e ajustamento do regime fiscal que tinha sido aprovado para os planos de stock options (houve melhorias nos seus termos, nomeadamente o alargamento da sua abrangência para os órgãos sociais das startups de maior dimensão (scaleups), que anteriormente estavam fora do regime. Há, de facto, evoluções relevantes ao nível legal e fiscal.