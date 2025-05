Fábrica de Unicórnios comemora um ano de vida com apoio a mais de 200 startups e scaleups

Orientada sob o lema "it's only a myth until you make it true" - que se pode traduzir para "é apenas um mito até o tornarmos realidade" -, a fábrica iniciou produção a todo o gás depois de ter sido apresentada ao mundo, pela primeira vez, na edição do ano passado da Web Summit. "O primeiro ano foi marcado pela afirmação do projeto como motor de desenvolvimento da cidade", explicou o responsável, assegurando que o ano seguinte será para "alargar a rede de hubs" na capital através da criação de polos de inovação em "verticais destintos".