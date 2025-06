Fraunhofer Portugal Challenge premiou 4 ideias tecnlógicas

De acordo com a organização, o Fraunhofer Portugal Challenge é "um concurso de ideias, de base tecnológica, que premeia as melhores propostas de alunos de mestrado de universidades portuguesas". Em comunicado, é ainda referido que "o concurso integra duas categorias: o Master ThesisAward (prémio para as melhores ideias baseadas em teses académicas) e o StudentAward, a novidade de 2023, que premeia o estudante com a ideia tecnológica mais promissora".