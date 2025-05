Merytu. Depois de conquistar Portugal, startup planeia internacionalização em 2024

No cinco estrelas que emprega 400 colaboradores - 250 diretamente e os restantes em regime de outsourcing -, a exigência e ritmo frenéticos do serviço requerem profissionais com características específicas. "Os colaboradores que recebemos através da Merytu são profissionais diferenciados e que se adaptam com muita facilidade", sublinha João Vieira, diretor de recursos humanos do Corinthia, acrescentando que a colaboração com a Merytu foi mesmo "uma pedrada no charco".