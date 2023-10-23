Nortech AI angaria 2,5 milhões para expandir solução do setor marítimo

A startup Nortech AI, cuja equipa está dividida entre a Noruega e Portugal, anunciou hoje uma ronda de investimento de 2,5 milhões de euros coliderada pelo Indico Capital Partners e pelo fundo alemão Earlybird-X..A empresa, que atua na área da Indúsria 4.0, desenvolve hardware e software de recolha e tratamento de dados industriais e de suporte à decisão para uma melhor eficiência energética, melhor gestão de operações e manutenção preventiva para redução de custos..A solução, que "está já a ser utilizada por muitos clientes nos países nórdicos, permite o controle remoto das operações e foi concebida para captar e utilizar eficazmente dados industriais de desempenho de múltiplos sensores embebidos nos sistemas existentes (Internet das Coisas)", avança a empresa em comunicado..Focada sobretudo no setor marítimo, a tecnologia da Nortceh AI pode ser aplicada no futuro "em múltiplos contextos industriais, algo que esta ronda irá permitir em termos de desenvolvimento de produto", avança a Nortech AI.."A nossa missão está assente na simplicidade e na eficiência. Imaginamos um mundo onde as empresas aproveitam o poder da Internet das Coisas industrial sem as complexidades atuais associadas. Trata-se de criar um futuro onde a digitalização não é um obstáculo, mas um passo no caminho para operações sustentáveis e inteligentes", diz Francisco Roque, CEO da empresa, citado na nota à imprensa.."O setor marítimo necessita da implementação de sistemas que o tornem mais sustentável. O software da Nortech integra-se rapidamente com os sistemas existentes a bordo e, por conseguinte, permite que as operações dos navios se tornem imediatamente mais sustentáveis. É uma excelente oportunidade de apoiar esta transição do setor marítimo a nível global com o nosso Blue Fund", diz Stephan de Morais, da Indico Capital Partners..Michael Schmitt, partner da Earlybird-X, por sua vez, sublinha que "a Internet das Coisas a nível industrial é crítica para gerar operações simplificadas, inteligentes e sustentáveis. A Nortech AI simplifica o processo da digitalização, capacitando as indústrias para se tornarem mais eficientes e menos complicadas."