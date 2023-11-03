DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Offcoustic vai assegurar reuniões silenciosas na Web Summit 2023

Com recurso à solução de cabines acústicas da startup portuguesa, os participantes no evento poderão realizar reuniões longe da azáfama esperada num evento que, ao longo de quatro dias, espera receber cerca de 70 mil pessoas.
A Offcoustic, startup que produz cabines acústicas para isolamento de ruído, fechou uma parceria com a Web Summit para a edição de 2023, em que se compromete a assegurar reuniões com toda a privacidade e silêncio no espaço da conferência tecnológica. O evento vai estar a decorrer em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro.

Com recurso à solução de cabines acústicas da empresa portuguesa, os participantes na cimeira poderão realizar as suas reuniões longe da azáfama e ruído esperados num espaço que, ao longo de quatro dias, espera receber cerca de 70 mil pessoas.

"Tranquilidade e silêncio são fundamentais para a produtividade neste tipo de eventos e as nossas cabines acústicas proporcionam uma experiência de absoluta concentração, enquanto quebram desafios logísticos", explica Rodrigo Pessoa Jorge, fundador e CEO da Offcoustic, citado em comunicado.

A startup lusa tem estado a apostar nos espaços de trabalho partilhados, tendo já implementado 102 cabines em espaços de cowork, dentro e fora do país, designadamente em Espanha, Malta e Reino Unido.

Até ao final deste ano, a empresa prevê, ainda, a instalação de mais 120 cabines acústicas na Península Ibérica, tendo por objetivo criar "a maior rede de cabines em subscrição da Europa" e melhorar os escritórios das pequenas e médias empresas, espaços de cowork, startups e eventos de grande escala, tal como a Web Summit.

