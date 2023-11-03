Offcoustic vai assegurar reuniões silenciosas na Web Summit 2023

A Offcoustic, startup que produz cabines acústicas para isolamento de ruído, fechou uma parceria com a Web Summit para a edição de 2023, em que se compromete a assegurar reuniões com toda a privacidade e silêncio no espaço da conferência tecnológica. O evento vai estar a decorrer em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de novembro..Com recurso à solução de cabines acústicas da empresa portuguesa, os participantes na cimeira poderão realizar as suas reuniões longe da azáfama e ruído esperados num espaço que, ao longo de quatro dias, espera receber cerca de 70 mil pessoas.."Tranquilidade e silêncio são fundamentais para a produtividade neste tipo de eventos e as nossas cabines acústicas proporcionam uma experiência de absoluta concentração, enquanto quebram desafios logísticos", explica Rodrigo Pessoa Jorge, fundador e CEO da Offcoustic, citado em comunicado..A startup lusa tem estado a apostar nos espaços de trabalho partilhados, tendo já implementado 102 cabines em espaços de cowork, dentro e fora do país, designadamente em Espanha, Malta e Reino Unido..Até ao final deste ano, a empresa prevê, ainda, a instalação de mais 120 cabines acústicas na Península Ibérica, tendo por objetivo criar "a maior rede de cabines em subscrição da Europa" e melhorar os escritórios das pequenas e médias empresas, espaços de cowork, startups e eventos de grande escala, tal como a Web Summit.